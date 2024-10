Ilrestodelcarlino.it - "Un prodotto di alta qualità"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) I fratelli Alessandro e Francesco Viscione gestiscono l’Oleificio Angelini nato a fine Ottocento, il primo della città di Ascoli situato in pieno centro storico, in una traversa di via Pretoriana. Fin da allora uno dei pilastri fondamentali dell’azienda è stata l’impronta a conduzione familiare al fine di valorizzare al meglio l’olio extra vergine di oliva. Alessandro e Francesco, come va la molitura? "Tanta oliva di altissima, ma la resa è bassa perché le piante sono cariche e questo poi naturalmente incide sulla produzione dell’olio. Siamo partiti già il 16 settembre, in netto anticipo rispetto al passato. Considerate che una volta si faceva la raccolta a novembre e rispetto a trent’anni fa siamo un mese e mezzo in anticipo. Forse si sta un po’ esagerando".