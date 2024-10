Trump e i contatti con Putin, il ‘no comment’ del tycoon: “Ma se li avessi…” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Donald Trump e i rapporti con Vladimir Putin? Arriva il '' del tycoon riguardo alle rivelazioni di Bob Woodward sui contatti che avrebbe avuto, una volta lasciata la Casa Bianca, con il numero uno del Cremlino. Ma, intervistato durante un forum economico a Chicago, subito dopo ha aggiunto: "Se li avessi, sarebbe Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Donalde i rapporti con Vladimir? Arriva il '' delriguardo alle rivelazioni di Bob Woodward suiche avrebbe avuto, una volta lasciata la Casa Bianca, con il numero uno del Cremlino. Ma, intervistato durante un forum economico a Chicago, subito dopo ha aggiunto: "Se li avessi, sarebbe

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I contatti segreti tra Trump e Putin nel libro di Woodward : “Tycoon inviò test Covid a Mosca di nascosto” - Continua a leggere . Nel nuovo libro del giornalista Woodward viene ricostruito il rapporto tra Putin e Trump negli ultimi anni. Secondo quanto emerge dal libro, quando Trump era ancora alla Casa Bianca, nel 2020, avrebbe inviato di nascosto al presidente russo dei kit per il test Covid, in un momento in cui quei test erano introvabili in Russia. (Fanpage.it)

L’ultimo libro di Bob Woodward : i contatti segreti tra Trump e Putin. La frustrazione di Biden e gli insulti a Netanyahu - Il leggendario giornalista, che nel 1972 assieme a Carl Bernstein svelò lo scandalo Watergate, dalle pagine del suo ultimo libro attacca un Trump troppo filo - Putin, e non risparmia un Biden dall'offesa facile, facendo intravedere la nascita di un best seller. E Netanyahu è un alleato. E l'ultima non sarebbe stat tempo fa visto che il giornalista riferisce di una telefonata avvenuta il gennaio ... (Quotidiano.net)