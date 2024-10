Puntomagazine.it - Tragedia a Solero: uomo accoltella la moglie e chiama i soccorsi

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un drammatico episodio di violenza domestica ha scosso la comunità di, dove unha ucciso lae ha avvertito i, ma per la donna non c’era più nulla da fare, Alessandria – Unaha colpito questa mattina la tranquilla località di, in provincia di Alessandria, dove undi 61 anni hato ladi 53 anni all’interno della loro abitazione. L’episodio è avvenuto intorno alle 6 di mattina e ha scosso profondamente la comunità locale. Secondo le prime informazioni, il marito è stato lui stesso a contattare il numero di emergenza 112 per segnalare l’accaduto. All’arrivo dei, purtroppo, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, vittima di ferite mortali.