Tifosi morti, lutto cittadino nel giorno dei funerali allo Zac: alle 14 l'apertura delle porte (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’Amministrazione comunale, d’intesa con la Prefettura di Foggia, le forze dell’ordine e la Curia vescovile, ha pianificato e organizzato le attività legate al rientro a Foggia di Michele Biccari, Gaetano Gentile e Samuel Del Grande, i giovanissimi Tifosi del Calcio Foggia 1920 deceduti domenica Foggiatoday.it - Tifosi morti, lutto cittadino nel giorno dei funerali allo Zac: alle 14 l'apertura delle porte Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’Amministrazione comunale, d’intesa con la Prefettura di Foggia, le forze dell’ordine e la Curia vescovile, ha pianificato e organizzato le attività legate al rientro a Foggia di Michele Biccari, Gaetano Gentile e Samuel Del Grande, i giovanissimidel Calcio Foggia 1920 deceduti domenica

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Foggia-Catania nel ricordo dei tifosi morti : biglietti scontati e incasso devoluto alle famiglie - Biglietti scontati e incasso devoluto alle famiglie coinvolte nel tragico incidente avvenuto dopo la gara di Potenza. Sono alcune delle iniziative promosse dal Foggia in vista della partita contro il Catania in programma domenica 20 ottobre alle ore 15. Come annunciato dal club, non sarà... (Foggiatoday.it)

Tifosi del Foggia morti a Potenza - l'omaggio della curva sud Siberiano : "Non doveva succedere" - I tifosi della Salernitana della Curva Sud Siberiano hanno reso omaggio ai tre giovani tifosi del Foggia deceduti nell'incidente stradale avvenuto il 13 ottobre a Potenza. Lo striscione, esposto all'esterno dello stadio, recita: "Non può succedere. Non doveva succedere. La Foggia ultras piange... (Salernotoday.it)

Foggia - tre tifosi morti in un incidente a Potenza : indagato l’autista del mezzo - padre di una delle vittime - Tre morti e sette feriti, di cui due gravi. è il tragico bilancio dell`incidente avvenuto domenica sera sulla strada statale Potenza-Melfi... (Calciomercato.com)