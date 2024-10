Tennis: Torneo Osaka. Fuori Cocciaretto e Bronzetti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le due azzurre si fermano entrambe al secondo turno Osaka (GIAPPONE) - Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti si fermano al secondo turno del "Kinoshita Group Japan Open", Wta 250 dotato di un montepremi di 267.080 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della metropoli giapponese. Nume Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Osaka. Fuori Cocciaretto e Bronzetti Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le due azzurre si fermano entrambe al secondo turno(GIAPPONE) - Elisabettae Luciasi fermano al secondo turno del "Kinoshita Group Japan Open", Wta 250 dotato di un montepremi di 267.080 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della metropoli giapponese. Nume

WTA Osaka 2024 - Elisabetta Cocciaretto cede ad Aoi Ito ed esce di scena al secondo turno - Nel primo set si assiste ad uno scambio di break in avvio, poi nel quarto game Cocciaretto è brava a risalire dallo 0-40 ed a tenere la battuta. Nel settimo game Cocciaretto manca l’occasione per il 5-2 pesante e la partita cambia: la nipponica tiene il servizio e poi centra il controbreak a quindici per il 4-4. (Oasport.it)

WTA Osaka - ottavi nefasti per Cocciaretto e Bronzetti. Tauson in scioltezza - Lys vince il braccio di ferro con Kessler - Dart 6-3 6-2 A. WTA OSAKA, RISULTATI 16 OTTOBRE S. Niente più Italia sul cemento giapponese: Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto sono uscite sconfitte dai rispettivi match con Suzan Lamens e Aoi Ito, non superando così lo scoglio dell’ottavo di finale. H. E. Giornata nefasta per i colori azzurri nel torneo WTA di Osaka. (Oasport.it)