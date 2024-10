Temptation Island, le coppie un mese dopo: chi ha mantenuto la parola sulla rottura e chi è tornato insieme (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La versione autunnale di Temptation Island è agli sgoccioli e all’appello manca solo una puntata che rivelerà gli epiloghi delle coppie. Stando a quanto rivelato in queste ore, molte coppie avrebbero confermato la scelta fatta durante i falò. Tuttavia, alcune sarebbero ritornate sui loro passi. L’attenzione principale si rivolge alla coppia formata da Titty e Antonio e a quella composta da Anna e Alfred, le due che hanno sicuramente incuriosito di più i telespettatori. Temptation Island: Titty Scialò è tornata con Antonio Maietta? L’ultima puntata di Temptation Island rivelerà cos’è successo tra le coppie un mese dopo l’avventura nel villaggio delle tentazioni. Qualche anticipazione pare però già emergere e si focalizza soprattutto su Titty e Antonio. Anticipazionitv.it - Temptation Island, le coppie un mese dopo: chi ha mantenuto la parola sulla rottura e chi è tornato insieme Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La versione autunnale diè agli sgoccioli e all’appello manca solo una puntata che rivelerà gli epiloghi delle. Stando a quanto rivelato in queste ore, molteavrebbero confermato la scelta fatta durante i falò. Tuttavia, alcune sarebbero ritornate sui loro passi. L’attenzione principale si rivolge alla coppia formata da Titty e Antonio e a quella composta da Anna e Alfred, le due che hanno sicuramente incuriosito di più i telespettatori.: Titty Scialò è tornata con Antonio Maietta? L’ultima puntata dirivelerà cos’è successo tra leunl’avventura nel villaggio delle tentazioni. Qualche anticipazione pare però già emergere e si focalizza soprattutto su Titty e Antonio.

