Temptation Island 12, Antonio preso in giro dagli amici dopo la fuga della tentatrice Saretta: i video virali (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nella puntata andata in onda ieri di Temptation Island (di cui potete leggere il resoconto QUI) abbiamo assistito ad un attesissimo falò di confronto finale tra Titty Scialò e Antonio Maietta. La coppia aveva scelto di prendere parte al docu-reality più per volontà di lui, che voleva dar prova della propria fedeltà alla sua fidanzata – e promessa sposa – e sperava che in lei sparisse ogni traccia di eccessiva gelosia. Lo scopo è stato tradito sin da subito dal ragazzo originario di Napoli, che si è mostrato da subito molto aperto alla conoscenza di altre donne e, soprattutto, ha chiarito sin dalle prime ore che dietro la sua volontà di partecipare si nascondeva una mancanza di sentimento verso la sua Titty. Nella puntata di ieri, Antonio ha proposto alla tentatrice di cui si era evidentemente infatuato, di trascorrere insieme un weekend fuori porta.

