Taylor Swift e Travis Kelce, la loro storia d'amore diventa un film di Natale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si chiama 'Christmas in the Spotlight' e ha per protagonisti una cantante e un giocatore di football Travis Kelce e Taylor Swift sono la nuova 'coppia reale' degli Stati Uniti: da quando l'amore tra il giocatore dei Kansas City Chiefs e la cantante dei record è stato reso pubblico sono seguitissimi e amatissimi.

Travis Kelce e Taylor Swift ispirano un nuovo film di Natale : ‘Christmas in the Spotlight’ - Quando e dove guardare ‘Christmas in the Spotlight’ Per gli appassionati che non vogliono perdersi ‘Christmas in the Spotlight‘, il film andrà in onda negli Stati Uniti su Lifetime il 23 novembre, con inizio alle 20:00. Tuttavia, la crescente attenzione verso le narrazioni di Natale e il fascino per le storie d’amore che nascono sotto il simbolo delle festività suggeriscono un alto interesse per ... (Gaeta.it)

