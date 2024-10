Sudcorea | Nordcorea potrebbe mandare suoi soldati in Ucraina

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (askanews) – La Corea del Sud ha sostenuto oggi di star “monitorando da vicino” segnali secondo i quali la Corea del Nordinviareper sostenere la Russia nella guerra in. Lo riferisce l’agenzia di stampa Yonhap. Il ministero della Difesa si sarebbe attivato in seguito a notizie apparse sui media ucraini, secndo i quali Mosca starebbe formando un battaglione speciale di 3milani. “Poiché esiste la possibilità che (la Corea del Nord) fornisca truppe o personale civile, questa situazione viene monitorata attentamente,” ha affermato un funzionario del ministero della Difesano. Anche il Servizio di intelligence nazionaleno (INS) ha dichiarato che sta lavorando per verificare le notizie, tenendo presente che queste “ro essere vere”.