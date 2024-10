Storia di un viaggio gastronomico di lusso nei cieli | i menù a bordo della Pan Am

Leggi tutta la notizia su .com

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Life&People.it Come affermava Leonardo da Vinci, < >. Uno degli aspetti che sin dai tempi più remoti ha reso l’esperienza del volo per i passeggeri di un aereo piacevole e degna di essere ricordata è certamente il legame con il mondo culinario. Gustare una pietanza ad alta quota, e, con la ‘testa fra le nuvole’, in senso letterale e non metaforico, resta in cima alla to-do-list di chi ama provare qualcosa fuori dall’ordinario. E tra le compagnie aeree che hanno scritto un capitolo importante nelladeidic’è la Pan American World Airways, meglio conosciuta come Pan Am.