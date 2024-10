Spedizione punitiva all'uscita da scuola: quindicenne disabile picchiato da due coetanei incappucciati (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lo avrebbero atteso fuori dalla scuola, con il volto coperto, per poi accerchiarlo e picchiarlo. Quasi come fosse una Spedizione punitiva. I carabinieri indagano sull'aggressione subita due giorni fa da un ragazzo di 15 anni, con una disabilità intellettivo-relazionale, vicino a un istituto Palermotoday.it - Spedizione punitiva all'uscita da scuola: quindicenne disabile picchiato da due coetanei incappucciati Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lo avrebbero atteso fuori dalla, con il volto coperto, per poi accerchiarlo e picchiarlo. Quasi come fosse una. I carabinieri indagano sull'aggressione subita due giorni fa da un ragazzo di 15 anni, con una disabilità intellettivo-relazionale, vicino a un istituto

