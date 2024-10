SOCIAL – Alice Campello copia Cristiano Ronaldo: ecco il messaggio che chiude la storia con Alvaro Morata. Il post (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’ex moglie di Alvaro Morata Alice Campello ha usato un frase di Cristiano Ronaldo per chiudere la storia con l’attaccante spagnolo. Il post Alice Campello mette definitivamente fine alla storia d’amore con il suo ormai ex marito Alvaro Morata. La modella e influencer italiana ha, infatti, condiviso sui SOCIAL un forte messaggio utilizzando le parole di Cristiano Ronaldo e citando una sua intervista, in cui il portoghese sottolinea l’importanza di vivere nel presente e di non rimanere ancorati al passato Il messaggio comincia così: “La vita continua, il passato è passato e non ritorna mai“. Poi CR7 prosegue affermando: “Il presente è il miglior regalo che abbiamo nella nostra vita, il presente“. Parole forti e chiare che sono state interpretate come la volontà della modella di mettere una pietra sopra al passato, per cercare di concentrarsi e vivere al meglio il presente. Dailymilan.it - SOCIAL – Alice Campello copia Cristiano Ronaldo: ecco il messaggio che chiude la storia con Alvaro Morata. Il post Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’ex moglie diha usato un frase diperre lacon l’attaccante spagnolo. Ilmette definitivamente fine allad’amore con il suo ormai ex marito. La modella e influencer italiana ha, infatti, condiviso suiun forteutilizzando le parole die citando una sua intervista, in cui il portoghese sottolinea l’importanza di vivere nel presente e di non rimanere ancorati al passato Ilcomincia così: “La vita continua, il passato è passato e non ritorna mai“. Poi CR7 prosegue affermando: “Il presente è il miglior regalo che abbiamo nella nostra vita, il presente“. Parole forti e chiare che sono state interpretate come la volontà della modella di mettere una pietra sopra al passato, per cercare di concentrarsi e vivere al meglio il presente.

