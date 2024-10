Six Kings Slam, un grande Sinner batte Medvedev: due set a zero per la semifinale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Riyadh, 16 ottobre 2024 – Jannik Sinner avanza in semifinale al Six Kings Slam, la ricca esibizione che si gioca da oggi a sabato 19 ottobre a Riad in Arabia Saudita. Il 23enne altoatesino, numero 1 del mondo, oggi sconfigge il 28enne russo Daniil Medvedev, numero 5 del ranking Atp, con il punteggio di 6-0, 6-3 in un’ora e otto minuti di gioco. Senza storia il primo parziale nel quale Sinner strappa tre volte la battuta all’ex campione dello Us Open, dominando in lungo e in largo. Maggiore equilibrio nel secondo set dove l’azzurro piazza il break al 5° game, sfruttando un doppio fallo dell’avversario. Salva 4 palle-break nell’ottavo gioco e chiude 6-3 nel game successivo al secondo match-point, strappando ancora il servizio all’impotente russo. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Riyadh, 16 ottobre 2024 – Jannikavanza inal Six, la ricca esibizione che si gioca da oggi a sabato 19 ottobre a Riad in Arabia Saudita. Il 23enne altoatesino, numero 1 del mondo, oggi sconfigge il 28enne russo Daniil, numero 5 del ranking Atp, con il punteggio di 6-0, 6-3 in un’ora e otto minuti di gioco. Senza storia il primo parziale nel qualestrappa tre volte la battuta all’ex campione dello Us Open, dominando in lungo e in largo. Maggiore equilibrio nel secondo set dove l’azzurro piazza il break al 5° game, sfruttando un doppio fallo dell’avversario. Salva 4 palle-break nell’ottavo gioco e chiude 6-3 nel game successivo al secondo match-point, strappando ancora il servizio all’impotente russo.

