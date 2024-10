Sergio Bonelli Editore presenta “TEX. SULLE PISTE DEL NORD” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) TEX. SULLE PISTE DEL NORD, un’esplosione di avventura e vita di frontiera firmato da Gianluigi Bonelli e Giovanni Ticci, torna in libreria e fumetteria dal 18 ottobre con una nuova veste. L’arrivo dei quattro pards a Winnipeg, nel Grande NORD, non passa inosservato: Paul Bonnet, trafficante di armi e alcol, tenta inutilmente di uccidere i pericolosi avversari, mentre Tex intuisce che dietro il tentativo di fomentare una rivolta indiana si nascondono cospicui interessi economici. Per questo, convince l’avvenente Rita Duchesne, una seduttrice al soldo di Bonnet, a vuotare il sacco prima che sia troppo tardi. È l’inizio di una lunga avventura che porterà Aquila della Notte e compagni sul sentiero di guerra. Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “TEX. SULLE PISTE DEL NORD” Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) TEX.DEL, un’esplosione di avventura e vita di frontiera firmato da Gianluigie Giovanni Ticci, torna in libreria e fumetteria dal 18 ottobre con una nuova veste. L’arrivo dei quattro pards a Winnipeg, nel Grande, non passa inosservato: Paul Bonnet, trafficante di armi e alcol, tenta inutilmente di uccidere i pericolosi avversari, mentre Tex intuisce che dietro il tentativo di fomentare una rivolta indiana si nascondono cospicui interessi economici. Per questo, convince l’avvenente Rita Duchesne, una seduttrice al soldo di Bonnet, a vuotare il sacco prima che sia troppo tardi. È l’inizio di una lunga avventura che porterà Aquila della Notte e compagni sul sentiero di guerra.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Piste ciclabili - Bergamo comune virtuoso ma ancora distante dalle città del Nord Europa - Vedremo se l’Italia e Bergamo (nonostante sia già riconosciuto come comune virtuoso e bike friendly) si sapranno dimostrare all’altezza. Negli anni attorno alla rete è venuto a crearsi un universo di servizi a sostegno degli spostamenti in bicicletta per le vie della città: dalle velostazioni (in piazzale Marconi e all’ospedale Papa Giovanni, inaugurate nell’ambito del progetto BiCity Bergamo) ... (Bergamonews.it)