Sammy Basso, migliaia di firme per la beatificazione. I genitori: “Aiutare gli altri era la sua missione” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Raccolte oltre tremila firme sul web per la beatificazione di Sammy Basso, il 28enne ricercatore vicentino morto lo scorso 5 ottobre. I genitori Laura e Amerigo: "Tutto quello che ha fatto nella sua vita lo ha fatto con un solo scopo: aiutare il prossimo senza ricompensa". Fanpage.it - Sammy Basso, migliaia di firme per la beatificazione. I genitori: “Aiutare gli altri era la sua missione” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Raccolte oltre tremilasul web per ladi, il 28enne ricercatore vicentino morto lo scorso 5 ottobre. ILaura e Amerigo: "Tutto quello che ha fatto nella sua vita lo ha fatto con un solo scopo: aiutare il prossimo senza ricompensa".

