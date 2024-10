Puntomagazine.it - Salone Industria Casearia e Conserviera: dal 18 al 20 ottobre l’Hi-Tech dell’Agroindustria in mostra presso A1Expò

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tecnologie e Innovazione al Servizio dell’Agroalimentare: Il2024 Dal 18 al 20, il polo fieristicodi San Marco Evangelista (Ce) ospiterà l’attesissimo, un evento di rilevanza nazionale e internazionale dedicato alle industrie del Foodnology applicato ai settori lattiero-caseario e conserviero. La manifestazione si conferma un appuntamento imperdibile per i professionisti e gli operatori del settore agroalimentare, richiamando ogni anno una vasta platea di espositori e visitatori. Un punto di riferimento per l’agroalimentare Il, giunto alla sua XIV edizione, si propone come un momento di incontro e confronto tra imprese, artigiani, tecnici e ricercatori.