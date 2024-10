Roma, Juric ritrova Dybala e prepara la sfida all’Inter (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Archiviata la sosta per gli impegni delle nazionali, la Roma lavora per farsi trovare pronta alla ripresa. Domenica all’Olimpico arriva l’Inter campione d’Italia e i giallorossi potranno affrontare la sfida forti di un Paulo Dybala in più. L’attaccante argentino, dopo aver saltato la sfida contro il Monza e gli impegni con l’Argentina per un problema al flessore, è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni. Un’ottima notizia per Ivan Juric che avrà ancora qualche giorno per dare modo alla Joya di trovare la migliore condizione in vista del match contro i nerazzurri. Il tecnico giallorosso però dovrà probabilmente fare a meno di Stephan El Shaarawy, che non ha ancora smaltito lo stiramento al polpaccio sinistro, e continua il lavoro personalizzato. Roma, Juric ritrova Dybala e prepara la sfida all’Inter SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Archiviata la sosta per gli impegni delle nazionali, lalavora per farsi trovare pronta alla ripresa. Domenica all’Olimpico arriva l’Inter campione d’Italia e i giallorossi potranno affrontare laforti di un Pauloin più. L’attaccante argentino, dopo aver saltato lacontro il Monza e gli impegni con l’Argentina per un problema al flessore, è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni. Un’ottima notizia per Ivanche avrà ancora qualche giorno per dare modo alla Joya di trovare la migliore condizione in vista del match contro i nerazzurri. Il tecnico giallorosso però dovrà probabilmente fare a meno di Stephan El Shaarawy, che non ha ancora smaltito lo stiramento al polpaccio sinistro, e continua il lavoro personalizzato.laSportFace.

