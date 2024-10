Roma, arrestato per corruzione direttore generale Sogei. Perquisito referente italiano Musk (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tangenti per aggiudicarsi gare d’appalto milionarie in Sogei. In manette sono finiti il direttore generale della Sogei, Paolino Iorio, e il Ceo delle società Italware e Itd Solution, Massimo Rossi, nell’ambito di un’inchiesta del pool di magistrati della Procura di Roma, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo che si occupa di reati contro la pubblica amministrazione. corruzione e turbativa d’asta le accuse che i pm Romani contestano agli arrestati e ai 18 indagati. Il faro degli inquirenti Romani è stato puntato anche su 15 società informatiche e di software che sono state iscritte sul registro degli indagati per una presunta violazione della legge 231 del 2001 sulla responsabilità penale, civile e amministrativa delle aziende i cui dipendenti e manager commettono violazioni di legge nell’esercizio delle loro funzioni. Lapresse.it - Roma, arrestato per corruzione direttore generale Sogei. Perquisito referente italiano Musk Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tangenti per aggiudicarsi gare d’appalto milionarie in. In manette sono finiti ildella, Paolino Iorio, e il Ceo delle società Italware e Itd Solution, Massimo Rossi, nell’ambito di un’inchiesta del pool di magistrati della Procura di, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo che si occupa di reati contro la pubblica amministrazione.e turbativa d’asta le accuse che i pmni contestano agli arrestati e ai 18 indagati. Il faro degli inquirentini è stato puntato anche su 15 società informatiche e di software che sono state iscritte sul registro degli indagati per una presunta violazione della legge 231 del 2001 sulla responsabilità penale, civile e amministrativa delle aziende i cui dipendenti e manager commettono violazioni di legge nell’esercizio delle loro funzioni.

Corruzione - maxi inchiesta a Roma. Arrestato il direttore di Sogei. Nei guai l’uomo di Musk in Italia - Due sere fa la Guardia di Finanza ferma il dg Paolo Iorio con 15 mila euro in contanti ricevuti dall’ad di Digital Value Massimo Rossi. È lui, secondo la ricostruzione dei magistrati, ad “agganciare” Stroppa durante una riunione sul tema del VI Reparto. Secondo piazzale Clodio il collegamento invece c’è e sarebbe quello che nelle conversazioni veniva chiamato ‘Antonio della Difesa’ e che i ... (Quotidiano.net)

Corruzione : ai domiciliari il direttore generale di Sogei. 18 gli indagati : anche referente di Musk in Italia. Che si dichiara “estraneo ai fatti” - . Così come Sogei, che si dichiara "parte lesa" L'articolo Corruzione: ai domiciliari il direttore generale di Sogei. Che si dichiara "estraneo ai fatti". 18 gli indagati: anche referente di Musk in Italia. L'uomo e' stato fermato mentre intascava una mazzetta da 15 mila euro da un imprenditore ieri sera, 15 ottobre 2024, a Roma. (Firenzepost.it)

Caso Sogei : arrestato il direttore generale - indagato “il referente di Musk in Italia” - Le società riportate nel capo d’imputazione sono Italware srl, Dimira srl, Olidata spa, Sferanet srl, Itd solution spa, Digital Value spa, Innovery spa, Vipa Impiantti srl, Buildings Vamp srl, Albamar srl, Samar srl, Business solutions srls, Mondostore srl e Ismart srl. Olidata rende noto, scrive Il Sole24Ore, che “l’autorità giudiziaria sta conducendo accertamenti volti a verificare la ... (Dayitalianews.com)