Rivoluzione nell'accesso ai corsi di Medicina: abolito il test, nuovi percorsi di accesso dal 2025 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il mondo dell'istruzione superiore in Italia sta per subire un cambiamento significativo nel settore della Medicina. A partire dal 2025, sarà abolito il tradizionale test di accesso ai corsi universitari in Medicina, dando il via a un semestre comune con accesso libero nell'area biomedica. Questa innovazione mira a riformare il sistema d'accesso alla facoltà, rendendo il processo più equo e accessibile, ma riserva anche alcune sfide per le istituzioni e gli studenti. La presentazione della riforma in Senato Il nuovo piano è stato ufficialmente presentato in Senato dai dirigenti delle commissioni Istruzione e Sanità, rispettivamente Roberto Marti e Francesco Zaffini.

Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia - stop ai test di ingresso e al numero chiuso - Stop ai test d'ingresso e al numero chiuso per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria. La 7° commissione del Senato ha dato l'ok al disegno di legge delega che rivede le modalità di accesso ai corsi di laurea in questione. La... (Napolitoday.it)

Addio a numero chiuso e test d’ingresso per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia - Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina veterinaria - In questo modo non solo investiamo nelle giuste aspirazioni dei nostri ragazzi, ma garantiamo anche una preparazione di qualità attraverso un’offerta formativa d’eccellenza”. Nel disegno di legge delega che ha ricevuto il via libera dalla 7ma Commissione del Senato si dice addio a numero chiuso e test d’ingresso per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e ... (Laprimapagina.it)

