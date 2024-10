Renzetti (FI) sulle spese del G7: "La Regione 'rimborsa' il Comune per gli interventi di decoro" e il sindaco ringrazia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sono 600mila gli euro che sono stati stanziati per sostenere il G7 e cioè la somma messa dal Comune che per la gran parte sarà rimborsata dalla Regione con lo stanziamento dei 500mila euro approvato nell’ultimo consiglio regionale. Si tratta di spese relative al “piano di interventi straordinario Ilpescara.it - Renzetti (FI) sulle spese del G7: "La Regione 'rimborsa' il Comune per gli interventi di decoro" e il sindaco ringrazia Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sono 600mila gli euro che sono stati stanziati per sostenere il G7 e cioè la somma messa dalche per la gran parte saràta dallacon lo stanziamento dei 500mila euro approvato nell’ultimo consiglio regionale. Si tratta direlative al “piano distraordinario

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Comune e Regione stanziano più di un milione di euro perr il G7 - Di Marco (Pd) scrive a Tajani : "Sono o no anticipazioni?" - Sui fondi stanziati per la riunione dei ministri del G7 che sarà ospitata a Pescara dal 22 al 24 ottobre il consigliere regionale del Pd Antonio Di Marco chiede chiarimenti direttamente al vicepremier Antonio Tajani dopo che, sottolinea, il consiglio regionale ha stanziato nell’ultima seduta... (Ilpescara.it)

Udine blindata per la manifestazione Pro-Pal prima della partita Italia - Israele. Scritte contro Comune e Regione - Le forze dell'ordine monitoreranno l'intero percorso e i manifestanti non potranno oltrepassare il sistema di sicurezza disposto per cerchi concentrici lungo i chilometri che separano lo stadio Friuli dal centro cittadino, dove si concluderà il corteo. Sul posto è intervenuta la Digos e alcuni operai si sono già attivati per rimuoverla. (Agi.it)

Italia-Israele - scritte contro comune e regione a Udine - Fedriga : «Emblema dell’antisemitismo» - Continua la protesta a Udine per il patrocinio concesso a Italia-Israele di Nations League: scritte contro comune e regione, la risposta di Fedriga Oggi a Udine si gioca Italia-Israele, incontro valido per la Nations League e in città non sono mancate le polemiche per la decisione del comune di concedere il patrocinio alla partita. (Calcionews24.com)