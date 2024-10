Re Carlo in Australia: visita tra polemiche e l’apertura alla Repubblica (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La recente visita di Re Carlo III in Australia, parte di un tour ufficiale, ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e la classe politica del Paese. La presenza del Sovrano britannico, che regna ancora su alcuni Paesi del Commonwealth, è stata accolta da polemiche riguardanti il futuro costituzionale dell’Australia. Re Caro III e Regina Consorte Camilla @Foto Crediti Ansa – VelvetMagUn’accoglienza fredda per Re Carlo I primi ministri degli Stati Australiani non si presenteranno al ricevimento in onore di Re Carlo e della Regina Camilla, che si terrà il 21 ottobre a Canberra. Un atto che in passato sarebbe stato considerato dicerto un affronto. Tuttavia, ad oggi, appare più un’azione che si inserisce nell’ipotetico scenario di cui anche Buckingham Palace si è fatto portavoce. Velvetmag.it - Re Carlo in Australia: visita tra polemiche e l’apertura alla Repubblica Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La recentedi ReIII in, parte di un tour ufficiale, ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e la classe politica del Paese. La presenza del Sovrano britannico, che regna ancora su alcuni Paesi del Commonwealth, è stata accolta dariguardanti il futuro costituzionale dell’. Re Caro III e Regina Consorte Camilla @Foto Crediti Ansa – VelvetMagUn’accoglienza fredda per ReI primi ministri degli Statini non si presenteranno al ricevimento in onore di Ree della Regina Camilla, che si terrà il 21 ottobre a Canberra. Un atto che in passato sarebbe stato considerato dicerto un affronto. Tuttavia, ad oggi, appare più un’azione che si inserisce nell’ipotetico scenario di cui anche Buckingham Palace si è fatto portavoce.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Re Carlo in viaggio in Australia - ma i premier di sei Stati disertano il gala in suo onore - La visita ufficiale è ul viaggio più lungo del sovrano da quando, lo scorso febbraio, ha annunciato la sua diagnosi di cancro e, stando al Daily Mail, i medici hanno hanno dato l’ok per sospendere momentaneamente il suo ciclo di cure, consentendogli in questo modo di assentarsi per un breve periodo. (Metropolitanmagazine.it)

Re Carlo in Australia - snobbato e nel mirino dei repubblicani : "Addio al regno" - Non ci saranno, invece i premier degli otto Stati australiani, che hanno già annunciato che non andranno a Canberra ad ascoltare il discorso del re. . Carlo deve dunque prepararsi a ricevere un'accoglienza fredda, ma non gelida: nonostante le polemiche, infatti, le iconiche vele della Sydney Opera House saranno illuminate per dare il benvenuto al re e alla regina in Australia. (Iltempo.it)

Re Carlo in Australia come “una vecchia rock star al suo ultimo tour” : tutti e sei i premier lo snobbano e non si presentano al ricevimento - D’altronde, per chi sostiene il cambiamento, non ci sarà una seconda opportunità per i futuri residenti di Buckingham Palace perché con Carlo III sperano di chiudere definitivamente questo capitolo. Secondo il Daily Telegraph, a Sidney, un intervistato su quattro avrebbe una opinione positiva del monarca, quindi migliore rispetto a quello che aveva prima della sua incoronazione un anno fa. (Ilfattoquotidiano.it)