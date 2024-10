Raid israeliano sul Libano, cinque morti. A Gaza 145 camion di aiuti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Continuano i Raid israeliani a nord della Striscia di Gaza. Sono almeno 6, invece, le vittime dei bombardamenti in Libano. Servizio di Marco Burini Raid israeliano sul Libano, cinque morti. A Gaza 145 camion di aiuti TG2000. Tv2000.it - Raid israeliano sul Libano, cinque morti. A Gaza 145 camion di aiuti Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Continuano iisraeliani a nord della Striscia di. Sono almeno 6, invece, le vittime dei bombardamenti in. Servizio di Marco Burinisul. A145diTG2000.

Libano - il sindaco di Nabatiyeh ucciso in un raid israeliano - Il municipio è stato più volte preso di mira e, oltre al primo cittadino Ahmad Kahil, sono rimaste uccise almeno altre cinque persone. «11 attacchi hanno colpito principalmente Nabatiyeh ma anche i suoi dintorni», ha detto il governatore della zona Howaida Turk. In un comunicato, Mikati ha rimarcato che le vittime erano riunite per «discutere della situazione e dell’assistenza». (Lettera43.it)

Libano - '5 morti in raid Israele su municipio Nabatiyeh' - Almeno cinque persone sono state uccise nei ripetuti attacchi israeliani contro il municipio di Nabatiyeh, tra cui il il sindaco della città nel sud del Libano. (ANSA-AFP). L'esercito israeliano (Idf) ha confermato di aver attaccato la città nel Libano meridionale, sottolineando che sono stati "colpiti decine di obiettivi terroristici di Hezbollah" e che le infrastrutture sotterranee utilizzate ... (Quotidiano.net)

Libano - raid Israele su Beirut : colpito deposito sotterraneo armi Hezbollah - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. . (Adnkronos) – Nonostante l'avvertimento degli Usa, Israele ha confermato di aver effettuato un attacco aereo nel sobborgo di Dahiyeh, nel sud di Beirut, dopo diversi giorni senza attacchi contro la capitale libanese, in seguito alla richiesta del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. (Webmagazine24.it)