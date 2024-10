Rafa Nadal: «Le stelle del futuro sono Alcaraz e Sinner» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per Rafa Nadal il Six Kings Slam in Arabia Saudita sarà l’occasione di tornare a calcare i campi a pochi giorni dall’annuncio del suo ritiro e a un mese dalle Finals di Coppa Davis, evento indicato dallo stesso maiorchino come sipario della sua carriera. Coetanei e nuove leve, previsioni e aspettative, Nadal ne ha parlato alla vigilia del torneo. Le prime parole sono state dedicate a Novak Djokovic, affrontato l’ultima volta ai Giochi di Parigi e che condivide con lo spagnolo l’ultimo tabellone della sua carriera: «Abbiamo giocato tante volte e sono sempre state grandi sfide, lui è un grande rivale. Mi ha spinto ai più alti livelli, al limite, e credo sia una sensazione reciproca: ci siamo davvero spinti a un livello altissimo. Con un avversario così forte dovevamo migliorarci entrambi per continuare a competere al livello richiesto per avere successo». Lettera43.it - Rafa Nadal: «Le stelle del futuro sono Alcaraz e Sinner» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Peril Six Kings Slam in Arabia Saudita sarà l’occasione di tornare a calcare i campi a pochi giorni dall’annuncio del suo ritiro e a un mese dalle Finals di Coppa Davis, evento indicato dallo stesso maiorchino come sipario della sua carriera. Coetanei e nuove leve, previsioni e aspettative,ne ha parlato alla vigilia del torneo. Le prime parolestate dedicate a Novak Djokovic, affrontato l’ultima volta ai Giochi di Parigi e che condivide con lo spagnolo l’ultimo tabellone della sua carriera: «Abbiamo giocato tante volte esempre state grandi sfide, lui è un grande rivale. Mi ha spinto ai più alti livelli, al limite, e credo sia una sensazione reciproca: ci siamo davvero spinti a un livello altissimo. Con un avversario così forte dovevamo migliorarci entrambi per continuare a competere al livello richiesto per avere successo».

