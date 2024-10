Quanti soldi guadagna Sinner al Six Kings Slam? Cifre superiori ad Australian e US Open! (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Jannik Sinner ha sconfitto Daniil Medvedev in due rapidi set, travolgendo il malcapitato russo nei quarti di finale del Six Kings Slam, il torneo di esibizione incominciato oggi a Riad (Arabia Saudita). Il numero 1 del mondo è stato spumeggiante contro il numero 5 del ranking ATP, che aveva già demolito settimana scorsa nei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai e che oggi è stato incapace di contrastare lo strapotere del fuoriclasse altoatesino. Il fuoriclasse altoatesino si è imposto con il punteggio di 6-0, 6-3 in un’ora e otto minuti di gioco, infliggendo l’ennesima lezione di tennis a uno dei suoi avversari di riferimento nel circuito internazionale (ricordiamo che il risultato odierno non finirà tra i precedenti a livello statistico, poiché l’evento non fa parte del circuito ATP). Oasport.it - Quanti soldi guadagna Sinner al Six Kings Slam? Cifre superiori ad Australian e US Open! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Jannikha sconfitto Daniil Medvedev in due rapidi set, travolgendo il malcapitato russo nei quarti di finale del Six, il torneo di esibizione incominciato oggi a Riad (Arabia Saudita). Il numero 1 del mondo è stato spumeggiante contro il numero 5 del ranking ATP, che aveva già demolito settimana scorsa nei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai e che oggi è stato incapace di contrastare lo strapotere del fuoriclasse altoatesino. Il fuoriclasse altoatesino si è imposto con il punteggio di 6-0, 6-3 in un’ora e otto minuti di gioco, infliggendo l’ennesima lezione di tennis a uno dei suoi avversari di riferimento nel circuito internazionale (ricordiamo che il risultato odierno non finirà tra i precedenti a livello statistico, poiché l’evento non fa parte del circuito ATP).

