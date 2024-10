Thesocialpost.it - Psichiatra Barbara Capovani uccisa da un ex paziente, ergastolo per Gianluca Paul Seung

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Durante l’udienza del processo iniziato a Pisa nel dicembre 2023, un uomo di 34 anni ha confessato l’omicidio della, avvenuto il 21 aprile 2023 presso l’ospedale Santa Chiara. Exdella vittima, l’imputato ha ammesso per la prima volta le proprie responsabilità, dopo aver già parlato con i periti incaricati di valutare la sua capacità di intendere e di volere. Durante l’udienza del 16 ottobre, ha dichiarato: “Confesso, confermo a tutto il mondo, con coraggio e senso di giustizia, di essere l’aggressore di”. Ha descritto in modo dettagliato come, mascherato, si fosse recato al reparto di psichiatria per sfregiare la dottoressa, senza però l’intenzione di ucciderla. “Erano le 17.53 quando l’ho colpita con un oggetto contundente”, ha spiegato, aggiungendo che il suo scopo iniziale era farle perdere i sensi.