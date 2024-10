Presentato il nuovo piano sicurezza per tutelare i crocieristi in arrivo a Catania (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Al via da oggi la collaborazione istituzionale tra la questura di Catania, il Comune di Catania, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale e il concessionario del Terminal Crociere "Catania Cruise Port" per assicurare un’accoglienza in sicurezza dei tanti turisti che arrivano Cataniatoday.it - Presentato il nuovo piano sicurezza per tutelare i crocieristi in arrivo a Catania Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Al via da oggi la collaborazione istituzionale tra la questura di, il Comune di, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale e il concessionario del Terminal Crociere "Cruise Port" per assicurare un’accoglienza indei tanti turisti che arrivano

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Autostrada Messina-Catania - l'allagamento nella "nuova" galleria : presentato un esposto in Procura - Un esposto nel quale si chiedono "verifiche attente sull'operato delle ditte appaltatrici e in generale sulle autorità garanti della manutenzione dell’autostrada e della gestione delle emergenze» è stato presentato alla Procura della Repubblica di Messina dal Codacons dopo i disagi causati agli automobilisti che percorrevano la A18 Messina-Catania in seguito all’allagamento avvenuto due giorni. (Gazzettadelsud.it)