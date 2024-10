Prepara biscotti con droga e li offre alla mamma per colazione: lei ricoverata e 17enne arrestato (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La donna si è sentita male dopo averne mangiati due inconsapevole degli ingredienti. A seguito del ricovero a Trapani, i carabinieri hanno trovato in casa del 17enne diverse sostanze stupefacenti e lo hanno arrestato. Il ragazzo collocato in comunità dal giudice. Fanpage.it - Prepara biscotti con droga e li offre alla mamma per colazione: lei ricoverata e 17enne arrestato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La donna si è sentita male dopo averne mangiati due inconsapevole degli ingredienti. A seguito del ricovero a Trapani, i carabinieri hanno trovato in casa deldiverse sostanze stupefacenti e lo hanno. Il ragazzo collocato in comunità dal giudice.

