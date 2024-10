Pregando un Dio selvaggio: il mistico Nick Cave (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Massi Dieci mesi fa si mise al pianoforte, all’interno di una chiesa. Era l’8 dicembre 2023, il giorno del funerale di Shane McGowan. Un religioso silenzio – e non solo perché si era in un luogo sacro – accompagnò l’esecuzione di Nick Cave. Quel giorno per rendere omaggio al cantante dei Pogues cantò A Rainy Night in Soho, una canzone del disco fatto insieme qualche anno prima. Cave in quel momento era rapito: suonava, cantava e pensava al dolore per la dipartita dell’amico Shane. Gli occhi – quasi per ogni istante di quella canzone – sembravano essere sul punto di lustrarsi dal pianto, ma poi la forza magica – quasi mistica – di quel pezzo che racchiudeva uno dei tanti passaggi, una delle tante linee d’ombra della sua vita, prendeva il sopravvento. Quotidiano.net - Pregando un Dio selvaggio: il mistico Nick Cave Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Massi Dieci mesi fa si mise al pianoforte, all’interno di una chiesa. Era l’8 dicembre 2023, il giorno del funerale di Shane McGowan. Un religioso silenzio – e non solo perché si era in un luogo sacro – accompagnò l’esecuzione di. Quel giorno per rendere omaggio al cantante dei Pogues cantò A Rainy Night in Soho, una canzone del disco fatto insieme qualche anno prima.in quel momento era rapito: suonava, cantava e pensava al dolore per la dipartita dell’amico Shane. Gli occhi – quasi per ogni istante di quella canzone – sembravano essere sul punto di lustrarsi dal pianto, ma poi la forza magica – quasi mistica – di quel pezzo che racchiudeva uno dei tanti passaggi, una delle tante linee d’ombra della sua vita, prendeva il sopravvento.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nick Cave : quali canzoni suonerà a Milano - Siamo davvero entusiasti di questo: il disco sembra fatto apposta per il palcoscenico". Non uno spettacolo di canzoni messe semplicemente in fila, ma una performance nel senso compiuto del termine accompagnata da una band straordinaria "Non penso mai a come un disco andrà dal vivo, non mi viene mai in mente. (Panorama.it)

E’ morta a 17 anni Nell Smith : la cantautrice prodigio che ha incantato Nick Cave è deceduta in un incidente stradale - E’ morta a 17 anni, Nell Smith è morta la cantautrice canadese che con la sua voce aveva incantato anche Nick Cave. A soli 11 anni, dopo aver assistito a un concerto dei Flaming Lips, appunto, allo Sled Island Festival di Calgary, aveva iniziato a suonare la chitarra e a scrivere canzoni, instaurando un legame speciale con la band di Wayne Coyne. (Ilfattoquotidiano.it)

Nell Smith - la cantante è morta a 17 anni : era fan di Nick Cave - La band aveva di recente collaborato con la Smith. Anche se non ha chiarito le cause della morte dell’amica e collega, Coyne avrebbe spiegato al pubblico che la 17enne sarebbe scomparsa in un incidente d’auto. Ad annunciare la sua scomparsa lo scorso 6 ottobre è stato il frontman dei Flaming Lips, Wayne Coyne, dal palco di un concerto tenuto a Portland, in Oregon. (Thesocialpost.it)