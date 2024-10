"Povera racchetta". Medvedev perde la testa contro Sinner: il gesto virale | Video (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Daniil Medvedev si è dovuto inchinare ancora una volta al talento di Jannik Sinner. Anche al Six Kings Slam in terra araba non c'è stata partita. L'azzurro ha chiuso la pratica in due set, con il primo conquistato addirittura dopo soli 26 minuti di gioco. Una follia, se pensiamo che di fronte aveva un signor giocatore. Eppure il numero uno al mondo è sembrato in uno stato di grazia. E le continue bordate dell'altoatesino hanno fatto letteralmente perdere la testa al russo, che ha scagliato più volte la racchetta contro il pavimento. Un gesto che denota nervosismo di fronte a un avversario al momento imbattibile. Povera racchetta! Medvedev sbaglia contro Sinner e la scaraventa a terra più volte #SixKingsSlam #DAZN pic.twitter.com/bQ4UFzMzCZ — DAZN Italia (@DAZNIT) October 16, 2024 "Avevo voglia di venire qui, è un posto speciale. C'è una bella atmosfera. Liberoquotidiano.it - "Povera racchetta". Medvedev perde la testa contro Sinner: il gesto virale | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Daniilsi è dovuto inchinare ancora una volta al talento di Jannik. Anche al Six Kings Slam in terra araba non c'è stata partita. L'azzurro ha chiuso la pratica in due set, con il primo conquistato addirittura dopo soli 26 minuti di gioco. Una follia, se pensiamo che di fronte aveva un signor giocatore. Eppure il numero uno al mondo è sembrato in uno stato di grazia. E le continue bordate dell'altoatesino hanno fatto letteralmentere laal russo, che ha scagliato più volte lail pavimento. Unche denota nervosismo di fronte a un avversario al momento imbattibile.sbagliae la scaraventa a terra più volte #SixKingsSlam #DAZN pic.twitter.com/bQ4UFzMzCZ — DAZN Italia (@DAZNIT) October 16, 2024 "Avevo voglia di venire qui, è un posto speciale. C'è una bella atmosfera.

