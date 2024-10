Portogallo, agevolazioni fiscali per dieci anni contro la fuga dei cervelli. E l’Italia? (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Portogallo ha deciso di cambiare strategia per affrontare una delle sue problematiche più complesse: la fuga dei cervelli. Dopo essere stato un paradiso fiscale per i pensionati grazie a politiche fiscali agevolate, ora il governo guidato da Luís Montenegro vuole concentrare gli sforzi sui giovani. L’esecutivo di centrodestra ha inserito nella Legge di bilancio Sbircialanotizia.it - Portogallo, agevolazioni fiscali per dieci anni contro la fuga dei cervelli. E l’Italia? Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ilha deciso di cambiare strategia per affrontare una delle sue problematiche più complesse: ladei. Dopo essere stato un paradiso fiscale per i pensionati grazie a politicheagevolate, ora il governo guidato da Luís Montenegro vuole concentrare gli sforzi sui giovani. L’esecutivo di centrodestra ha inserito nella Legge di bilancio

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Esmail Qaani riappare dopo settimane per il funerale di Nilforoushan a Teheran. Restano i dubbi sui tradimenti della “sua” forza Quds - Il mistero della scomparsa del generale del Quds è chiuso, ma resta l'enigma del perché per due settimane si siano perse le sue tracce ... (ilfattoquotidiano.it)

Portogallo, agevolazioni fiscali per dieci anni contro la fuga dei cervelli. E l’Italia? - Il Portogallo ha deciso di cambiare strategia per affrontare una delle sue problematiche più complesse: la fuga dei cervelli. Dopo essere stato un paradiso fiscale per i pensionati grazie a politiche ... (msn.com)

Confapi Brescia: «La crescita del Sud Europa alla prova della recessione tedesca» - Il Portogallo si fermerà poco sotto questa soglia ... L’Italia e gli altri Paesi del Sud si trovano di fronte al sentiero stretto del ritorno del rigore fiscale e contabile. E la Commissione Europea ... (quibrescia.it)