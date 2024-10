Porcari, ruba mille euro di champagne in un supermercato: arrestato (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lucca, 16 ottobre 2024 - ruba mille euro di alcolici tra gli scaffali di un supermercato ma viene bloccato. I carabinieri della stazione di Capannori hanno arrestato un cittadino rumeno 42enne, residente a Milano, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, per il reato di furto commesso all'interno di un supermercato. Alle ore 13.30 di martedì 15 ottobre la centrale operativa dell'Arma di Lucca ha inviato una pattuglia dei carabinieri al punto vendita di via Puccini a Porcari in quanto l'addetto alla sicurezza aveva fermato un cittadino straniero che aveva superato le casse con della merce nascosta in uno zaino. La successiva perquisizione operata dai militari dell'Arma ha consentito di recuperare diverse bottiglie di superalcolici e champagne, per un valore complessivo di circa mille euro, che sono state restituite al direttore del supermercato. Lanazione.it - Porcari, ruba mille euro di champagne in un supermercato: arrestato Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lucca, 16 ottobre 2024 -di alcolici tra gli scaffali di unma viene bloccato. I carabinieri della stazione di Capannori hannoun cittadino rumeno 42enne, residente a Milano, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, per il reato di furto commesso all'interno di un. Alle ore 13.30 di martedì 15 ottobre la centrale operativa dell'Arma di Lucca ha inviato una pattuglia dei carabinieri al punto vendita di via Puccini a in quanto l'addetto alla sicurezza aveva fermato un cittadino straniero che aveva superato le casse con della merce nascosta in uno zaino. La successiva perquisizione operata dai militari dell'Arma ha consentito di recuperare diverse bottiglie di superalcolici e, per un valore complessivo di circa, che sono state restituite al direttore del

