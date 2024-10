Ilfoglio.it - Più fondi per medici e infermieri nella legge di Bilancio

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Consiglio dei ministri di ieri sera ha approvato il disegno didiper il 2025. Tra le varie misure, dalla riduzione della pressione fiscale e il sostegno ai redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, il fondo per la Sanità è stato incrementato di 3,7 miliardi, mentre si prevedono trentamila nuove assunzioni tra. "La sanità è una delle poche voci di spesa che aumenta, manteniamo invariata la dimensione rispetto al Pil", ha detto il ministro Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa. Come sinel comunicato finale, "si incrementano le risorse per finanziare il rinnovo dei contratti. In particolare nel prossimo biennio lo stanziamento è in linea con la crescita del Pil nominale". I giovani specializzati inna d'urgenza o altre discipline con poco organico saranno pagati di più (dai 200 ai 400 euro al mese).