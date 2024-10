Quifinanza.it - Per le pensioni incentivi per chi resta al lavoro, invariate Quota 103 e Opzione donna

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La nuova legge di bilancio ha ricevuto ieri sera l’approvazione del Consiglio dei ministri, prevedendo misure per un totale di circa 30 miliardi per il 2025. Alcuni degli interventi previsti riguardano le; in questo contesto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato le misure dello scorso anno e potenziato quelle destinate ai lavoratori, sia pubblici che privati, che raggiungono l’età pensionabile ma continuano a lavorare. Aumentati i bonus per chi rinvia il pensionamento Non ci sono in verità cambiamenti significativi all’interno della Manovra e non è prevista alcuna riforma strutturale per superare la legge Fornero; le modalità per lasciare ilin anticipo rimarranno le stesse di quest’anno, come103 contributiva, Ape sociale e, tre opzioni che però non hanno riscontrato per il momento un grande successo.