Paolo Benvegnù, video intervista Piccoli fragilissimi film Reloaded: «Io da sempre attendo qualcosa» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ecco la nostra video intervista a Paolo Benvegnù in occasione dell’uscita dell’album Piccoli fragilissimi film – Reloaded, dai duetti ai brani inediti fino al tour nei club Vi presentiamo la nostra video intervista a Paolo Benvegnù che torna con Piccoli fragilissimi film – Reloaded (Woodworm), una nuova versione del disco che ha segnato il suo esordio da solista nel 2004 e che compie 20 anni. Agli artisti che accompagneranno Paolo in questa avventura, che sono Paolo Fresu & Ermal Meta, Tosca, Malika Ayane, Giovanni Truppi, Piero Pelù, Fast Animals And Slow Kids, La Rappresentante Di Lista, Motta, Appino, Dente, Lamante si aggiungono altre tre collaborazioni di pregio: Giulio Casale, Irene Grandi e Max Collini, che duettano con Paolo in altrettanti brani inediti contenuti in tutte le versioni del disco. .com - Paolo Benvegnù, video intervista Piccoli fragilissimi film Reloaded: «Io da sempre attendo qualcosa» Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ecco la nostrain occasione dell’uscita dell’album, dai duetti ai brani inediti fino al tour nei club Vi presentiamo la nostrache torna con(Woodworm), una nuova versione del disco che ha segnato il suo esordio da solista nel 2004 e che compie 20 anni. Agli artisti che accompagnerannoin questa avventura, che sonoFresu & Ermal Meta, Tosca, Malika Ayane, Giovanni Truppi, Piero Pelù, Fast Animals And Slow Kids, La Rappresentante Di Lista, Motta, Appino, Dente, Lamante si aggiungono altre tre collaborazioni di pregio: Giulio Casale, Irene Grandi e Max Collini, che duettano conin altrettanti brani inediti contenuti in tutte le versioni del disco.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Paolo Benvegnù : «Il mio disco seminale dall’estetica punk» - Era il 2004, l’anno prima si erano sciolti gli Scisma, importante band degli anni tra i ’90 e il 2000, e Paolo Benvegnù esordiva con il suo disco da solista […] The post Paolo Benvegnù: «Il mio disco seminale dall’estetica punk» first appeared on il manifesto. . (Ilmanifesto.it)

Paolo Benvegnù - l’album Piccoli fragilissimi film – Reloaded - i featuring e i brani inediti - Il boxset contiene al suo interno, oltre all’LP, anche quattro tavole formato 30×30 con foto e poesie inedite, una musicassetta di brani inediti e due spillette da collezione. ?Il sentimento delle cose feat. La Rappresentante di Lista 8. ?Fiamme feat. Dente 11. Piccoli fragilissimi film – Reloaded. Delle sue inettitudini, dei suoi timori. (Spettacolo.eu)

“Piccoli fragilissimi film” in versione Reloaded : Paolo Benvegnù al Teatro Superga - Dai grandi classici rivisitati ai debutti. Dalla stand up comedy al musical. Dalle nuove produzioni ai grandi successi. La stagione 2024-2025 del Teatro Superga, dall’8 novembre al 13 aprile, propone più spettacoli all’insegna dell’eterogeneità e varietà con 16 appuntamenti al teatro di... (Torinotoday.it)