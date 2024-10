Nuovo acceleratore lineare potenzia la radioterapia oncologica all’AOU delle Marche (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’inaugurazione del Nuovo acceleratore lineare “TrueBeam STX” presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche rappresenta un passo significativo nell’ambito del trattamento oncologico. Questa innovativa apparecchiatura si inserisce in un contesto di continua evoluzione tecnologica, volta a garantire le migliori cure ai pazienti affetti da neoplasie. La cerimonia di apertura, avvenuta presso la palazzina di radioterapia di Torrette di Ancona, ha visto la partecipazione di destacate figure del settore, tra cui il vicepresidente e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini. L’importanza dell’acceleratore lineare TrueBeam STX L’acceleratore lineare TrueBeam STX costituisce una risorsa fondamentale per il Dipartimento di radioterapia oncologica dell’AOU delle Marche. Gaeta.it - Nuovo acceleratore lineare potenzia la radioterapia oncologica all’AOU delle Marche Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’inaugurazione del“TrueBeam STX” presso l’Azienda Ospedaliero Universitariarappresenta un passo significativo nell’ambito del trattamento oncologico. Questa innovativa apparecchiatura si inserisce in un contesto di continua evoluzione tecnologica, volta a garantire le migliori cure ai pazienti affetti da neoplasie. La cerimonia di apertura, avvenuta presso la palazzina didi Torrette di Ancona, ha visto la partecipazione di destacate figure del settore, tra cui il vicepresidente e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini. L’importanza dell’TrueBeam STX L’TrueBeam STX costituisce una risorsa fondamentale per il Dipartimento didell’AOU

Nuovo acceleratore lineare della Sod di radioterapia oncologica - Inaugurato oggi all'Azienda Ospedaliero Universitaria (Aou) delle Marche di un nuovo acceleratore lineare "TrueBeam STX (Varian)" per la Struttura Operativa Dipartimentale (Sod) di Radioterapia Oncolo ... (ansa.it)

