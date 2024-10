Nella cascina di Milano il nuovo "mini market" che salva i cibi dallo spreco (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Taglio del nastro. Nella giornata mondiale dell'alimentazione e a distanza di nove anni dalla firma del Milan urban food policy pact, è stato inaugurato l'ottavo Hub di Quartiere contro lo spreco alimentare promosso dal comune di Milano, il terzo con i fondi assegnati nel 2021 dopo la vittoria Milanotoday.it - Nella cascina di Milano il nuovo "mini market" che salva i cibi dallo spreco Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Taglio del nastro.giornata mondiale dell'alimentazione e a distanza di nove anni dalla firma del Milan urban food policy pact, è stato inaugurato l'ottavo Hub di Quartiere contro loalimentare promosso dal comune di, il terzo con i fondi assegnati nel 2021 dopo la vittoria

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un concerto di beneficenza a Milano : Antonella Ruggiero per la Medicina dei Fragili - L’impegno dell’associazione si manifestata attraverso numerosi progetti, eventi e raccolte fondi che mirano a far crescere la consapevolezza sulle necessità dei malati e sulle risorse disponibili per supportarli. L’evento del 19 ottobre rappresenta, quindi, non solo un’opportunità di raccolta fondi, ma anche una piattaforma per educare e sensibilizzare la comunità sull’importanza della medicina ... (Gaeta.it)

Ragazzo entra nella metro di Roma con gli sci. L’ironia sui social : «Si sta preparando a Milano-Cortina» – Il video - Un ragazzo è entrato alla fermata Cipro della metro A di Roma con tanto di casco, visiera, scarponi e sci ai piedi. Infine, forse non allontanandosi troppo dalla realtà, un utente pensa: «Mi sa che ha fatto una scommessa andata male ieri sera». Sui social sono diventati virali i video diffusi dalla pagina Welcome to Favelas che mostrano il giovane avventurarsi con l’abbigliamento inadatto per ... (Open.online)

Ragazzo entra nella metro di Roma con gli sci. L’ironia sui social : «Si sta preparando a Milano-Cortina» – Il video - . L'articolo Ragazzo entra nella metro di Roma con gli sci. «Se stava a preparà per le olimpiadi di Milano 2026», sostiene con simpatia un altro pensando alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Le immagini lo ritraggono mentre si sposta sulle scale mobili e si posiziona come se fosse in discesa su qualche versante alpino: visiera abbassata, bastoni in mano e sollevati, schiena china, ginocchia ... (Open.online)