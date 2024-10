Napoli, Simeone: “Conte ha passione, gruppo unito” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Iniziare bene con un allenatore molto capace e con tanta esperienza ci ha dato molta forza e fiducia. Conte è al 100% concentrato sul Napoli, mi ricorda molto papà Diego, perché ha passione per il calcio ed il gioco nella testa”. Queste le parole dell’attaccante del Napoli Giovanni Simeone, in un’intervista a Radio Crc. “Lukaku mi ha colpito molto come persona. È un compagno di squadra molto intelligente ed è un leader. Neres, McTominay e Gilmour sono arrivati con l’idea di voler aiutare i compagni. Abbiamo una bella squadra e siamo in crescita. Per vincere devono essere tutti coinvolti e uniti verso la stessa causa, poi dove arriveremo dipenderà da come giocheremo le partite più importanti”, conclude Simeone. Napoli, Simeone: “Conte ha passione, gruppo unito” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Iniziare bene con un allenatore molto capace e con tanta esperienza ci ha dato molta forza e fiducia.è al 100% concentrato sul, mi ricorda molto papà Diego, perché haper il calcio ed il gioco nella testa”. Queste le parole dell’attaccante delGiovanni, in un’intervista a Radio Crc. “Lukaku mi ha colpito molto come persona. È un compagno di squadra molto intelligente ed è un leader. Neres, McTominay e Gilmour sono arrivati con l’idea di voler aiutare i compagni. Abbiamo una bella squadra e siamo in crescita. Per vincere devono essere tutti coinvolti e uniti verso la stessa causa, poi dove arriveremo dipenderà da come giocheremo le partite più importanti”, conclude: “ha” SportFace.

Simeone : “Conte ricorda mio padre - il Napoli è in crescita” - Conte è al 100% concentrato sul Napoli, mi ricorda molto papà Diego, perché ha passione per il calcio ed il gioco nella testa: vede tutto, intuisce, così capisci quando attaccare e quando difendere, sono le doti di un allenatore forte”. Arrivare lontano significa puntare di nuovo allo scudetto per un Napoli che è già capolista: “Il gruppo – dice Simeone – ha qualcosa di molto importante, il gioco ... (Anteprima24.it)

