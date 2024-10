Lapresse.it - Napoli, chiesti i domiciliari per l’hacker Miano

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’incompetenza territoriale dell’autorità giudiziaria di, in favore di Perugia, e, in caso di sussistenza delle esigenze cautelari, la sostituzione della detenzione in carcere con una misura cautelare meno afflittiva. Sono le richieste presentate al Tribunale del Riesame didall’avvocato Gioacchino Genchi, difensore di Carmelo24enne arrestato lo scorso 1° ottobre nell’ambito di un’inchiesta della Procura dicon l’accusa di accesso abusivo aggravato a strutture informatiche e diffusione di malware. La richiesta di trasferimento degli atti a Perugia era stata già presentata in sede di interrogatorio di garanzia e respinta dal giudice per le indagini preliminari, in quanto nel dominio postale @giustizia.it più volte violato darientrano anche i magistrati di Perugia, compreso il procuratore.