Modernariato e antiquariato – design e storia

Il termine Moderniariato e antiquariato si riferisce a due ambiti del collezionismo e del commercio di oggetti d'arte e di design che, sebbene abbiano molte differenze, condividono anche aspetti comuni, soprattutto in relazione al valore storico e culturale degli oggetti. Mentre l'antiquariato si concentra su oggetti di epoche passate, generalmente anteriori al XX secolo, il Modernariato si riferisce a oggetti di design e arredamento del periodo che va dagli anni '30 agli anni '80 del Novecento. Entrambi i settori sono amati da collezionisti e appassionati di tutto il mondo e rappresentano un legame tra arte, storia e stile. Moderniariato e antiquariato sono espressioni di gusto che permettono di arredare gli spazi abitativi con pezzi unici e di grande valore artistico.

