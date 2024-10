Ilfattoquotidiano.it - Migranti in Albania, Miccio (Emergency): “Spregio alla dignità umana. Preoccupante che l’Ue consideri questo un possibile modello”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Quella inè un’operazione di”. Lo dice al Fatto.it la presidente diRossellanella giornata in cui la prima nave della Marina con sedici persone è arrivata al porto di Shengjin. “Si sprecano risorse pubbliche italiane che potrebbero essere usate molto meglio per creare accoglienza e diritti per tutti, per portare sedici persone inin un vero e proprio lager” prosegue la presidente della Ong che definisce le strutture come “non dignitose e rispettose dei diritti umani”. Ma in gioco non c’è solo il destino deima anche “i nostri principi e valori che vengono minati da scelte come questa”.