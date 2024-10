Messi sostiene Lautaro Martinez per il Pallone d’Oro: “Merita più di chiunque altro” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti dichiarazioni di Lionel Messi, stellare attaccante dell’Argentina, ampliano l’attenzione su Lautaro Martinez, compagno di squadra che ha brillato in questa stagione. Nella scia del match di qualificazione ai Mondiali 2026 contro la Bolivia, vinto dall’Argentina per 6-0, Messi ha elogiato Martinez, definendolo un serio candidato al Pallone d’Oro. Durante questa partita, Messi ha realizzato una tripletta e fornito due assist, evidenziando il suo immenso talento e la sua leadership. Le parole di Messi Nel post partita, Messi ha preso la parola con passione quando ha discusso delle prestazioni di Lautaro Martinez nell’ultimo anno. “Ha avuto un anno spettacolare,” ha affermato Messi. Gaeta.it - Messi sostiene Lautaro Martinez per il Pallone d’Oro: “Merita più di chiunque altro” Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti dichiarazioni di Lionel, stellare attaccante dell’Argentina, ampliano l’attenzione su, compagno di squadra che ha brillato in questa stagione. Nella scia del match di qualificazione ai Mondiali 2026 contro la Bolivia, vinto dall’Argentina per 6-0,ha elogiato, definendolo un serio candidato al. Durante questa partita,ha realizzato una tripletta e fornito due assist, evidenziando il suo immenso talento e la sua leadership. Le parole diNel post partita,ha preso la parola con passione quando ha discusso delle prestazioni dinell’ultimo anno. “Ha avuto un anno spettacolare,” ha affermato

