Manovra, i medici: "Pronti alla protesta sui fondi". Meloni: "Mai così tante risorse". L'opposizione: "Un imbroglio" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 – E' il giorno dopo l'approvazione della Manovra 2025 e le polemiche iniziano a esplodere. A cominciare dalla Sanità, a cui sarebbero stati destinati 3,5 miliardi. Ma per il 2025 sarebbero 'solo' 900 milioni, sostiene l'opposizione, che accusa il governo di aver 'gonfiato' le cifre. E i medici sono già sul piede di guerra. "Se dovesse essere confermato che per il 2025 sarebbero destinati alla Sanità solo 880 milioni e i restanti 3 miliardi a valere sul 2026, saremmo di fronte a una scandalosa mistificazione che vanifica tutti i proclami che sono stati fatti fino a oggi", sono le parole di fuoco di Pierino Di Silverio, segretario del maggiore sindacato dei medici ospedalieri, l'Anaao Assomed. "Siamo Pronti - ha aggiunto - a forti azioni di protesta".

