Manchester United, The Athletic: INEOS cancella pure il Natale, niente festa con i dipendenti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Adesso INEOS cancella anche il Natale. E’ questa la provocazione di The Athletic, la sezione sportiva del Times, che riferisce dei tagli che il patron del Manchester United, sir Jim Ratcliffe, sta imponendo per sistemare i conti dei Red Devils. Ha fatto scalpore l’addio a sir Alex Ferguson come consulente per liberarsi di un ingaggio pesante, ma emegono anche altri tagli, come la rimozione delle carte di credito dei club dai dirigenti senior, la rimozione dei viaggi gratuiti per lo staff alla scorsa finale di FA Cup e, incredibilmente, anche la cancellazione della festa di Natale per i dipendenti del club. Nel frattempo, però, il club è stato il secondo della Premier per cifre spese nel mercato estivo, ma è appena quattordicesimo in classifica. E chissà che a inguaiare ulteriormente i conti del club non ci sia anche l’esonero di Ten Hag che è sempre più appeso a un filo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Adessoanche il. E’ questa la provocazione di The, la sezione sportiva del Times, che riferisce dei tagli che il patron del, sir Jim Ratcliffe, sta imponendo per sistemare i conti dei Red Devils. Ha fatto scalpore l’addio a sir Alex Ferguson come consulente per liberarsi di un ingaggio pesante, ma emegono anche altri tagli, come la rimozione delle carte di credito dei club dai dirigenti senior, la rimozione dei viaggi gratuiti per lo staff alla scorsa finale di FA Cup e, incredibilmente, anche lazione delladiper idel club. Nel frattempo, però, il club è stato il secondo della Premier per cifre spese nel mercato estivo, ma è appena quattordicesimo in classifica. E chissà che a inguaiare ulteriormente i conti del club non ci sia anche l’esonero di Ten Hag che è sempre più appeso a un filo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ferguson considerava il Manchester United un suo feudo - finalmente Ratcliffe lo ha mandato via (Times) - Così ha chiamato Ferguson e gli ha mostrato l’uscita. Sto anche parlando del modo in cui ha redarguito i giornalisti dalle conferenze stampa, rimproverato gli arbitri“. Per White “ha abusato della sua posizione”. . L'articolo Ferguson considerava il Manchester United un suo feudo, finalmente Ratcliffe lo ha mandato via (Times) sembra essere il primo su ilNapolista. (Ilnapolista.it)

Manchester United - c’è un nuovo nome per il post ten Hag - Mentre si toglie il nome di Tuchel, che […]. Manchester United, un nuovo nome nella lista dei possibili successori di ten Hag in caso di esonero del tecnico olandese: un altro italiano Continua il toto-nome in casa Manchester United per scegliere il successore di ten Hag in caso di esonero, sempre più probabile, del tecnico olandese. (Calcionews24.com)

Dalla Turchia : Montella corteggiato dal Manchester United - . The post Dalla Turchia: Montella corteggiato dal Manchester United appeared first on SportFace. Vincenzo Montella corteggiato dal Manchester United. Dopo aver guidato Fiorentina, Milan e Siviglia, l’ex attaccante della Roma ha aperto le porte dell’Europa all’Adana Demirspor, che ha allenato dal 2021 al 2023 disputando per la prima volta il girone preliminare delle coppe europee sotto la sua ... (Sportface.it)