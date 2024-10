Maltempo, Liguria allagata: frana sull’Aurelia, strada chiusa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Liguria è stata colpita da una nuova ondata di Maltempo, che ha causato pesanti disagi e danni, soprattutto nella provincia di Savona. Torrenti esondati, frane, strade allagate e la sospensione della circolazione ferroviaria sono solo alcuni degli effetti del Maltempo che sta interessando la regione. La situazione più critica si registra nel Savonese, dove i torrenti Ferrania e Bormida hanno rotto gli argini, e la linea ferroviaria Ventimiglia-Genova è stata bloccata tra Pietra Ligure e Loano a partire dalle 14, a causa delle condizioni meteo estreme. Il sindaco di Celle Ligure, Marco Beltrame, ha descritto un quadro preoccupante: “Si sta allagando tutto, e l’Aurelia sarà chiusa finché non sarà possibile rimuovere il grosso della frana”. Thesocialpost.it - Maltempo, Liguria allagata: frana sull’Aurelia, strada chiusa Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Laè stata colpita da una nuova ondata di, che ha causato pesanti disagi e danni, soprattutto nella provincia di Savona. Torrenti esondati, frane, strade allagate e la sospensione della circolazione ferroviaria sono solo alcuni degli effetti delche sta interessando la regione. La situazione più critica si registra nel Savonese, dove i torrenti Ferrania e Bormida hanno rotto gli argini, e la linea ferroviaria Ventimiglia-Genova è stata bloccata tra Pietra Ligure e Loano a partire dalle 14, a causa delle condizioni meteo estreme. Il sindaco di Celle Ligure, Marco Beltrame, ha descritto un quadro preoccupante: “Si sta allagando tutto, e l’Aurelia saràfinché non sarà possibile rimuovere il grosso della”.

