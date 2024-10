Gaeta.it - Malattie infiammatorie croniche intestinali in Campania: nuove cure per una sfida sanitaria

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Lerappresentano un grave problema sanitario in, con un numero crescente di persone che convive con queste condizioni debilitanti. Oltre ai dati già allarmanti, l’assenza di un registro specifico per queste patologie rende difficile valutare la reale portata del fenomeno. Le ultime informazioni suggeriscono che almeno 15.000 individui nella regione soffrano di un tipo di MICI, principalmente di colite ulcerosa, una malattia che colpisce in modo significativo la qualità della vita dei pazienti. Con il nuovo farmaco mirikizumab in arrivo, le possibilità di trattamento stanno aumentando, offrendosperanze ai malati. La prevalenza delleinIn, si stima che lecolpiscano quasi 15.000 pazienti.