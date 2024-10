LIVE Sonego-Ruud, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: l’azzurro cerca l’impresa, il norvegese ha bisogno di punti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale dell’ATP 250 di Stoccolma tra Lorenzo Sonego e Casper Ruud. Partita che piace giocare al torinese, senza nulla da perdere contro un top ten, per altro sulla superficie più favorevole. Il norvegese gioca Stoccolma nella speranza di acciuffare per i capelli un posto alle ATP Finals, lui che è andato via via calando dopo la semifinale al Roland Garros, come spesso gli accade, sulle superfici più rapide. Al momento il norvegese sarebbe dentro, è 7° con 500 punti precisi di margine su Alex De Minaur, impegnato ad Anversa. Sonego, dal canto suo, dopo quattro sconfitte consecutive infilate dal torneo di Winston Salem, è tornato alla vittoria in un match tiratissimo contro Marc-Andrea Huesler (7-6, 7-5). Oasport.it - LIVE Sonego-Ruud, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: l’azzurro cerca l’impresa, il norvegese ha bisogno di punti Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di ottavi di finale dell’ATP 250 ditra Lorenzoe Casper. Partita che piace giocare al torinese, senza nulla da perdere contro un top ten, per altro sulla superficie più favorevole. Ilgiocanella speranza di acciuffare per i capelli un posto alle ATP Finals, lui che è andato via via calando dopo la semifinale al Roland Garros, come spesso gli accade, sulle superfici più rapide. Al momento ilsarebbe dentro, è 7° con 500precisi di margine su Alex De Minaur, impegnato ad Anversa., dal canto suo, dopo quattro sconfitte consecutive infilate dal torneo di Winston Salem, è tornato alla vittoria in un match tiratissimo contro Marc-Andrea Huesler (7-6, 7-5).

