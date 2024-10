LIVE Sonego-Ruud 0-3, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: subito break del norvegese (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-STRICKER 40-15 Servizio e dritto. 30-15 Che scambio, passa Sonego con il dritto. Può ‘gasarlo’! 15-15 Prima vincente!! 0-15 Errore di rovescio Sonego. 0-3 A quindici il norvegese. 40-15 Ace (1°). 30-15 Lungo di poco il lob di Ruud. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Lungo il recupero di rovescio dell’azzurro. 0-2 Passante di rovescio sbilenco di Sonego, break. 15-40 Prova a scuotersi l’azzurro, serve&volley a segno! 0-40 Non si sblocca Sonego, commette un altro errore di dritto. 0-30 Con il dritto il norvegese. 0-15 Passa di dritto in corsa Ruud. 0-1 A zero Ruud. 40-0 Prima vincente. 30-0 In rete il cross di rovescio. 15-0 In rete il dritto inside in di Sonego. Casper Ruud alla battuta 18:03 L’azzurro può mettere molta paura a Ruud, vista la poca predisposizione del norvegese ai campi rapidi. Oasport.it - LIVE Sonego-Ruud 0-3, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: subito break del norvegese Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-STRICKER 40-15 Servizio e dritto. 30-15 Che scambio, passacon il dritto. Può ‘gasarlo’! 15-15 Prima vincente!! 0-15 Errore di rovescio. 0-3 A quindici il. 40-15 Ace (1°). 30-15 Lungo di poco il lob di. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Lungo il recupero di rovescio dell’azzurro. 0-2 Passante di rovescio sbilenco di. 15-40 Prova a scuotersi l’azzurro, serve&volley a segno! 0-40 Non si sblocca, commette un altro errore di dritto. 0-30 Con il dritto il. 0-15 Passa di dritto in corsa. 0-1 A zero. 40-0 Prima vincente. 30-0 In rete il cross di rovescio. 15-0 In rete il dritto inside in di. Casperalla battuta 18:03 L’azzurro può mettere molta paura a, vista la poca predisposizione delai campi rapidi.

Tra i due giocatori si tratta del quinto scontro diretto della carriera, con lo scandinavo che si trova saldamente avanti per 4-0. Gli ultimi due precedenti, tuttavia, si sono risolti solo al parziale decisivo, segno evidente che l'azzurro è in grado di poter mettere in difficoltà l'avversario soprattutto sulla sua superficie meno gradita.

Giocatori in campo! 17:42 Sconfitto purtroppo Berrettini, tra circa 20? in campo Lorenzo Sonego contro Casper Ruud.

