LIVE – Mondiali ciclismo su pista, oggi 16 ottobre: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La DIRETTA testuale della prima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista a Ballerup, in Danimarca. L'Italia si presenta come una delle delegazioni meglio rappresentate, nonostante le assenze pesanti di Filippo Ganna, che ha deciso di concentrarsi maggiormente sulla strada, ed Elisa Balsamo. La sessione serale si aprirà alle 18.30 con il primo turno di qualificazioni della Team Sprint femminile (18.32) e della Sprint Maschile (18.46). Dalle 19.00 le finali con lo Scratch femminile e le finali della Team Sprint femminile (19.20) e maschile (19.36). Chiuderà il programma il primo turno dell'Inseguimento a squadre maschile (19.44). Sportface vi terrà aggiornati su tutte le gare a partire dalle 18.30. DOVE SEGUIRE LA PRIMA GIORNATA IN TV SEGUI LA DIRETTA A PARTIRE DALLE 18.30 19.12 La francese capisce che non c'era modo di guadagnare il giro e si fa riassorbire.

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : l’Italia punta su Martina Fidanza - azzurri fuori dalle finali nel Team Sprint - 35: Questa la lista di partenza dell’inseguimento maschile: 1 POLAND 2 SWITZERLAND 3 SPAIN 4 CHINA 5 UNITED STATES 6 CANADA 7 GERMANY 8 GREAT BRITAIN 9 JAPAN 10 ITALY 11 DENMARK 12. 20: Con e da pronostico va nettamente al comando la Germania con 4’16?823. E’ il momento della Spagna 11. 07: Quarto crono per un non brillantissimo Canada a metà gara 13. (Oasport.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : cominciano le finali - l’Italia si affida a Martina Fidanza - 11. 33: Secondo posto provissorio per l’Italia che era rimasta in testa praticamente per tutto il percorso cedendo qualcosa nel finale. 45: Il Giappone vola nettamente al comando con 42?998 e mette l’ipoteca su una delle prime quattro posizioni 14. Tocca ora alla Svizzera 12. 11. 22: Alle 19. Mancano Australia, Gran Bretagna e Olanda 14. (Oasport.it)

