LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: l'Italia punta su Martina Fidanza, azzurri fuori dalle finali nel Team Sprint

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOSA E’ SUCCESSO AL QUARTETTO MASCHILE: CADUTA E GARA RIFATTA DOPO 10 MINUTI 19.00: Niente da fare per, sconfitta dall’Australia che vince in 42?617. Per gli, in gara fino all’ultimo giro, tempo di 44?042. Ora Olanda contro Germania 18.58: E’ il momento delcon Minuta, Bianchi e Predomo contro la solidissima Australia 18.57: Netta affermazione del Giappone che vince con 42?744, secondo posto per la Colombia con 43?389 18.54: La Gran Bretagna con un grande finale vince in rimonta la prima sfida con il tempo di 42?888, seconda la Francia con 43?026. Ora Colombia contro Giappone 18.53: Al vias la prima sfida dellamaschile tra Francia e Gran Bretagna 18.51: Sarà Gran Bretagna contro Olanda nella finale per l’oro. Le britanniche fanno segnare il miglior tempo con 46?147. Ucraina ultima con 51?804.