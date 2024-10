LIVE – Berrettini-Stricker, secondo turno Atp Stoccolma 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Berrettini-Stricker, incontro valevole per il secondo turno del torneo ATP 250 di Stoccolma 2024 (cemento indoor). Il romano all’esordio ha piegato in due set il connazionale Luciano Darderi mentre il ventiduenne mancino svizzero ha prevalso al parziale decisivo sull’americano Aleksandar Kovacevic. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto in carriera, con Berrettini che partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Il giovane elvetico, infatti, è in gara grazie al ranking protetto in quanto è sceso oltre la top trecento per via dell’infortunio alla schiena. Nell’ottobre del 2023, tuttavia, è stato capace di issarsi fino alla posizione numero ottantotto della classifica. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo ATP 250 di(cemento indoor). Il romano all’esordio ha piegato in due set il connazionale Luciano Darderi mentre il ventiduenne mancino svizzero ha prevalso al parziale decisivo sull’americano Aleksandar Kovacevic. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto in carriera, conche partirà con i favori del pronosticole quote dei bookmakers. Il giovane elvetico, infatti, è in gara grazie al ranking protetto in quanto è sceso oltre la top trecento per via dell’infortunio alla schiena. Nell’ottobre del 2023, tuttavia, è stato capace di issarsi fino alla posizione numero ottantotto della classifica.

